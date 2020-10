'Meer mankracht nodig voor bestrijding criminaliteit havens, Zeeland is zwaar onderbedeeld'

Politie tijdens actie in Vlissingen-Oost (foto: HV Zeeland)

Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele en voorzitter van de Havendriehoek vindt extra geld en mankracht hard nodig: "Ten opzichte van Rotterdam zijn we qua mensen en middelen een ondergeschoven kindje. Onze capaciteit op het gebied van toezicht, handhaving en opsporing staat in geen verhouding tot Rotterdam. Zowel absoluut als relatief niet."

In het deze week verschenen rapport van onderzoeksinstituut TNO over de criminaliteitsbestrijding in de havens van Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk werden pijnlijke zwaktes blootgelegd. Er is te weinig kennis en te weinig capaciteit om (drugs-) criminaliteit te bestrijden.

Dit jaar is al zesduizend kilo cocaïne onderschept in haven van Vlissingen (foto: FIOD)

De Havendriehoek, waarin de betrokken gemeenten, de opsporingsinstanties en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk samenwerken, wil dringend meer middelen.

"Wij hebben internationale havens die van groot economisch belang zijn, met een uitgestrekt aandachtsgebied langs een lange kustlijn. We moeten dus met minister Grapperhaus in gesprek", zegt burgemeester Dijksterhuis, "Om meer mensen en middelen in onze regio te krijgen en een nog grotere vuist te kunnen maken tegen criminaliteit in onze zeehavens."

Gerben Dijksterhuis: 'Dringend geld nodig om een vuist te kunnen maken' (foto: Omroep Zeeland)

De extra middelen zijn nodig om de handhaving en de zichtbaarheid van opsporing te vergroten. "Daardoor stimuleren we ook het vertrouwen dat we er zijn als het nodig is en ook de meldingsbereidheid bij bedrijven en havenmedewerkers." Ook wil de havendriehoek nieuwe samenwerkingsprojecten opzetten.

Zwaktes in criminaliteitsbestrijding havens Het grootste probleem is het gebrek aan kennis en informatie, concludeert TNO in onderzoeksrapport 'Systeemanalyse zeehavens'. Er is een 'blinde vlek' bij opsporingsdiensten als het gaat om de manier waarop criminelen te werk gaan. Daarbij is een deel van de meer dan duizend bedrijven, gevestigd in de havens van Moerdijk, Vlissingen en Terneuzen, niet bekend, met name bedrijven die via onderhuur tijdelijke bedrijfsruimte huren. Er is ook sprake van een 'blinde vlek' als het gaat om de vestiging van nieuwe bedrijven. Zelfs als het gaat om al bekende criminele ondernemingen afkomstig uit andere Nederlandse havens. Op de onoverzichtelijke haventerreinen met anonieme verzamelgebouwen is bovendien een gebrek aan sociale controle en zijn er te weinig hekken en andere beveiligingssystemen.

