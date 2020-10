WISE: Verliesgevende kerncentrale al in 2023 sluiten

Kerncentrale van Borsele (foto: ANP)

WISE is een organisatie die zich hard maakt voor het gebruik van duurzame energie in ons land, zoals wind- en zonne-energie. De organisatie is fel tegenstander van het gebruik van kernenenergie. Hoewel CO2-neutraal bij de productie, levert het volgens WISE teveel schadelijk nucleair restafval op.

40 miljoen per jaar

De kerncentrale zit nu onder de paraplu van het Zeeuwse nutsbedrijf PZEM, het restant van wat vroeger het grote Delta was. Volgens Gerard Brinkman van WISE lijdt de kerncentrale nu zo'n 40 miljoen euro verlies per jaar, omdat de elektriciteitsprijzen al jaren laag zijn. "Omgerekend gaat het over 230 euro per Zeeuws gezin per jaar."

Gerard Brinkman van WISE (foto: Omroep Zeeland)

De verliezen van de kerncentrale worden deels goedgemaakt door de winst van waterbedrijf Evides, dat ook onder de PZEM valt. "Maar als je de kerncentrale tot 2033 open houdt tegen 40 miljoen euro per jaar, wordt de PZEM uiteindelijk helemaal leeggetrokken", aldus Brinkman. Hij pleit ervoor de centrale daarom in 2023 al te sluiten,

Overbruggen

De WISE-woordvoerder vond vrijdagmorgen weinig weerklank in de Statencommissie Bestuur. De elektriciteitsprijzen schommelen inderdaad, maar kunnen dus ook nog stijgen de komende jaren zodat de kerncentrale alsnog quitte of zelfs winstgevend kan worden, vonden veel partijen. Ook duurt het nog even voordat nieuwe energiebronnen als waterstof goed ingevoerd zullen zijn, waarbij de kerncentrale een goed middel is om de tussenliggende periode te overbruggen.