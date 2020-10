'Nu wilde ik vertellen wat er achter zit', bestsellerauteur brengt derde boek uit

Josephine Rombouts (foto: Omroep Zeeland)

Eerder verschenen van haar hand al Cliffrock Castle en Terug naar Cliffrock Castle. Rombouts woonde vijf jaar lang met haar gezin in Schotland. Daar is ze al begonnen met schrijven. "Ik was zo vol van alle indrukken dat ik erover ben gaan schrijven. De eerste twee boeken gaan over mijn leven daar, toen dacht ik: 'waar ben ik in dit verhaal?' Dat heb ik in Zeeland opgeschreven."

Haar eerste twee boeken waren bestsellers en ook de Weg naar Cliffrock Castle wordt goed ontvangen. NRC gaf het boek vijf sterren en noemt het pijnlijk (in de goede zin van het woord), persoonlijk en diepgaand.

Klaar met schrijven is Rombouts nog lang niet. Een vierde boek over haar periode in Schotland is in de maak. Ook heeft ze een idee voor een fictief verhaal, maar veel wil ze daar nog niet over zeggen.

