76 nieuwe coronabesmettingen en twee ziekenhuisopnamen in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

De twee personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen wonen in Tholen en Reimerswaal. De meeste bevestigde besmettingen van de afgelopen 24 uur, veertien in totaal, komen uit Terneuzen. In de gemeente Reimerswaal zijn twaalf besmettingen gemeld, in Schouwen-Duiveland tien, in Hulst acht, in Tholen zeven, in Goes zes, in Middelburg vijf, in Vlissingen en Sluis vier, in Borsele drie, in Veere twee en in Noord-Beveland één. In Kapelle zijn er geen nieuwe besmettingen gemeld.

De nieuwste tellingen betreffen het aantal gevallen van 10.00 uur gisteren tot 10.00 uur vandaag.

Voortschrijdende week

Bekijk in onderstaande grafiek van de voortschrijdende week per regio in Zeeland. Tholen maakt deel uit van Noord-Zeeland. Door de cijfers van telkens het totaal de afgelopen zeven dagen te laten zien is de curve minder gevoelig voor dagelijkse schommelingen.