Strijdbare LLyson heeft zijn doel bereikt met nieuwe single

Het nummer This Is How I Feel gaat over je goed voelen, high, een beetje dronken. LLyson voelt zich dan ook geweldig. Dat is wel eens anders geweest.

LLyson: "In het verleden ging het best wel moeilijk qua muziek. Ik vertrouwde op managers en producers. Ik explodeerde op Facebook en Instagram en wilde muziek uitbrengen, m'n muziek laten horen aan m'n fans, maar zei zeiden: nee."

Deze ervaringen zorgden voor een ommezwaai in zijn denken: "Ik was teleurgesteld, ook in mezelf omdat ik niet sneller aan de bel heb getrokken. Ik realiseerde me niet dat ik de kracht in mezelf had om te komen waar ik wil komen."

Vandaar dat hij This Is How I Feel helemaal zelf heeft opgenomen. Zo kon hij precies bepalen hoe hij het wilde hebben: "Ik heb de clip gemonteerd van 3 uur 's middags tot 4 uur in de nacht en ik ben supertrots op het eindresultaat."