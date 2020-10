Brugpiepers Goese Lyceum dansen massaal Jerusalema Challenge

"De brugklassers doen het dansje met mondkapjes op, dat hoefde tot nu toe niet, maar is na de herfstvakantie verplicht", zegt brugklascoördinator Christel Onderdijk. "Dus kunnen ze nu alvast even wennen".

De Jerusalema Dance Challenge werd eerder al gedanst door monniken in Italië, verplegers in onder meer Nederland, soldaten in Ghana en Juventus-spits Christiano Ronaldo die vorige week zijn pasjes tweette.

Ook in Zeeland is de Jerusalema Dance Challenge populair. Onder andere zorgpersoneel van ziekenhuis Adrz in Goes, zorgcentrum Borrendamme in Zierikzee en leerlingen van het CIOS in Goes, gingen de middelbare schoolleerlingen al voor.