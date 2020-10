Marilijne waardeert Bonaire nog meer na een bezoek aan Nederland in gedeeltelijke lockdown

Marilijne Kats

Marilijne trok vijf jaar geleden naar Bonaire voor de liefde. Ze ontmoette er haar vriend die niet weg wilde van het eiland. Afgelopen kerst was ze voor het laatst in Nederland. Het Nederland wat ze afgelopen weekend aantrof, voelt compleet anders. "Het is wel heel gek. Er is veel dicht en normaal ga ik bij iedereen langs of gezellig met elkaar een feestje houden, dat gaat nu niet."

"Aan de ene kant jammer", zegt ze. "Aan de andere kant: normaal is een bezoek aan Nederland een beetje hectisch, dat is het nu niet. Ik maak het normaal voor mezelf heel druk omdat ik iedereen graag wil zien, dat gaat nu gewoon niet. Ik heb geen tijd om bij iedereen één voor één op visite te gaan. En daarbij zie ik mijn ouders veel, dus ik wil niet het risico lopen dat ik hun besmet doordat ik veel mensen zie."

In Nederland voorzichtiger

Ze kan zich er goed bij neerleggen en geniet van haar relaxtere vakantie. "Ik bof tot nu toe met het weer, dus ga veel naar het strand en bos." Ook beseft ze nu hoe goed ze het op Bonaire heeft. "Hier in Nederland is iedereen toch veel voorzichtiger en is het allemaal wat strenger. Op Bonaire hebben we heel lang in onze eigen bubbel gezeten, er was toch ook heel veel nog wel mogelijk. Op het eiland is het ook snel onder controle."

Toch voelt ze zich niet onveilig in Nederland, waar de besmettingen een stuk sneller oplopen. "Ik ben vooral voor m'n ouders voorzichtig. Ik weet van mezelf dat ik oppas en afstand houd, wat dat betreft vind ik het hier niet eng. Er hangt alleen een andere sfeer." Marilijne vertrekt volgend weekend weer terug naar Bonaire.