Renz leeft met zijn gezin tien jaar in armoede: 'Wij hebben elke week zo'n 90 euro te besteden'

Van Leeuwen werkte in de haven van Vlissingen, maar in 2008 raakte hij door een bedrijfsongeval gewond en uiteindelijk arbeidsongeschikt. "Een stalen kettingtakel brak af en kwam tegen me aan. Ik werd door de lucht geslingerd en kwam een aantal meter verder op de grond terecht met alle gevolgen van dien." Doordat hij zijn werkzaamheden niet meer kon uitvoeren, werd Van Leeuwen na twee jaar ontslagen en kwam hij in aanmerking voor een WIA-uitkering. Tijdens deze periode werd hij volledig afgekeurd en kwam zijn huis onder water te staan. "We hebben toen ons huis in de crisistijd moeten verkopen en bleven achter met een restschuld. Dit was ongeveer 100.000 euro."

Ik schaam me niet voor mijn situatie." Renz van Leeuwen

Inmiddels heeft Van Leeuwen een bewindvoerder die zijn geldzaken beheert. "We krijgen 90 euro leefgeld per week en daar moet ik een gezin van onderhouden met een kind van 7 jaar. Het is dus elke keer een afweging of we iets wel of niet kunnen kopen. Maar goed, je wordt er ook erg vindingrijk van. In plaats van koffiepads, hebben we nu een pad gekocht die je kan hergebruiken. We hoeven dus alleen maar de goedkoopste koffie te kopen. En we hebben Ali-Express ontdekt." Daarnaast wordt het gezin geholpen door verschillende organisaties, zoals de Voedselbank, Leger des Heils en het Rode Kruis.

Steeds drukker

Hij schaamt zich niet voor zijn situatie. "Ik ben buiten mijn schuld om betrokken geraakt bij een ongeval, waardoor ik arbeidsongeschikt ben geraakt. Heb toen in 2008 ten tijde van de crisis ons huis moeten verkopen en bleef helaas zitten met een schuld van een ton." Ook het feit dat hij elke week naar de voedselbank gaat vindt hij totaal niet erg. "In het begin was het wel even wennen, maar als ik kijk wat we elke week krijgen. Nou, dat zouden we allemaal niet kunnen kopen van die 90 euro. En ik ben gelukkig niet de enige die hier komt, want ik merk ook dat het steeds drukker wordt."

Voedselbanken kennen nog geen lange historie in Nederland. Ze zijn ontstaan in de Verenigde Staten. Via Canada vond het idee zijn weg naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in Nederland 170 voedselbanken. In 2019 hielpen ze 151.000 mensen. In totaal werden 44 miljoen producten uitgedeeld, met een waarde van ongeveer 74 miljoen euro.

Ondanks dat Van Leeuwen zich niet schaamt voelt hij zich soms wel schuldig tegenover zijn gezin. "Onze dochter is een slimme meid en die merkt natuurlijk ook dat ze niet altijd alles krijgt wat ze zou willen. Of dat we nooit ergens een hapje kunnen gaan eten. Of het feit dat we niet op vakantie kunnen met het gezin. Dat vind ik soms heel erg vervelend en dat knaagt aan me. Nu zouden we natuurlijk mee kunnen doen aan het programma Straatarm-Steenrijk, maar dat gaat me net een stapje te ver."

Renz ontvangt elke week een voedselpakket van Voedselbank de Bevelanden (foto: Omroep Zeeland)

Aan de andere kant probeert het gezin zo normaal mogelijk te leven met alle beperkingen die er zijn. "We maken het thuis gezellig en zijn als gezin gelukkig met elkaar. Daarnaast zijn mijn vrouw en ik vechters en zijn we ervan overtuigd dat we uit deze situatie komen." Van Leeuwen hoopt zelfs dat ze over een aantal jaar kunnen emigreren naar Spanje. "Ik gebruik zware medicatie en ik heb gemerkt dat warmte een positieve werking heeft op mijn handicap. Ik hoef dan veel minder medicijnen te gebruiken, waardoor ik me veel beter voel."