Zeeuwse ziekenhuizen nog niet op volle honderd procent na eerste coronagolf

Corona verpleegafdeling Terneuzen (foto: Zorgsaam)

Zeeland is vooralsnog de enige regio waar de ziekenhuiszorg naar aanleiding van de tweede coronagolf nog niet verder is afgeschaald. Dat geeft volgens René Maas van ziekenhuis Zorgsaam een vertekend beeld.

Wachtkamers

Dat Zorgsaam nog niet op de volle honderd procent zit, heeft volgens Maas meerdere oorzaken. "Toen de reguliere zorg van het voorjaar helemaal stillag, konden we daarna niet in een keer opschalen. Dat moet gefaseerd en veilig gebeuren." Daar komt nog bij dat door de coronamaatregelen er minder capaciteit was. "Kunnen we normaal 25 mensen kwijt in een wachtkamer, zijn dat er nu acht." En dat heeft volgens Maas ook gevolgen voor het aantal patiënten die in een uur tijd op consult kunnen komen.

Stoelen afgeplakt in een van de wachtkamers van het Adrz in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Ook bij het Adrz speelt mee dat wachtkamers niet ten volle kunnen worden benut. Maar de gevolgen zijn volgens woordvoerder Ilona Wielemaker minder ernstig. Het ziekenhuis laat afspraken zoveel mogelijk via de telefoon of via beeldbellen plaatsvinden. "En patiënten die gezien moeten worden, die zien we." Wielemaker twijfelt er niet aan dat de coronamaatregelen gevolgen hebben voor de capaciteit, "maar ik kan dat niet uitdrukken in een percentage".

Komende periode

Hoelang de twee ziekenhuizen het nog volhouden zonder verder af te schalen, is koffiedik kijken. Waar het Adrz de situatie van dag tot dag bekijkt, verwacht Zorgsaam het op dit niveau nog twee weken vol te kunnen houden. "Maar dat is wel met een paar slagen om de arm", zegt woordvoerder René Maas.

"Wij hebben net weer een verzoek gekregen van buiten Zeeland om patiënten over te nemen", zegt Maas. Daar kan het ziekenhuis nog gehoor aan geven. "Maar we moeten ook rekening blijven houden met onze eigen bevolking. Daar moeten altijd bedden voor beschikbaar blijven voor zowel reguliere- als coronazorg."