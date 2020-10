Nog nooit zoveel besmettingen op één dag

(foto: Omroep Zeeland)

Niet eerder zijn er op een dag zoveel besmettingen bijgekomen. Gisteren kwamen er 76 nieuwe gevallen bij, donderdag 73 en woensdag 83. De nieuwste tellingen betreffen het aantal gevallen van 10.00 uur gisteren tot 10.00 uur vandaag.

Cijfers per gemeente

De meeste nieuwe besmettingen komen uit Terneuzen, 16 in totaal. Vlissingen en Goes noteren allebei twaalf nieuwe coronabesmettingen. Schouwen-Duiveland heeft er eentje minder. In Hulst en Reimerswaal zijn er de afgelopen 24 uur zeven nieuwe besmettingen geconstateerd. In Veere zijn dat er zes, In Kapelle vijf, in Tholen vier, in Borsele en Middelburg drie, in Sluis twee en in Noord-Beveland een.

Landelijk werden 8141 nieuwe besmettingen geconstateerd, ook dat is een record. In het ziekenhuis liggen nu 1.568 coronapatiënten, van wie 352 op de IC. Bij het RIVM zijn 28 overleden coronapatiënten gemeld. Gisteren werden nog achttien doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 24 doden per dag, tegen zeventien doden per dag een week eerder.