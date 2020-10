Sporten tijdens lockdown: 'Blij dat we nog mogen voetballen'

Zo werd er bij rugbyclub Oemoemenoe bijvoorbeeld getraind door de jongste leden van de club. De jeugd is de dans ontsprongen met de nieuwe maatregelen van het kabinet. In tegenstelling tot de eerdere lockdown van begin dit jaar is er nu wel activiteit bij sportverenigingen. Door jeugdleden onder de achttien jaar mag er getraind worden en er morgen onderlinge wedstrijden worden gehouden.

Bij voetbalvereniging Kloetinge stonden er de hele dag wedstrijden tussen jeugdteams van de club op het programma. Zo speelde de JO15-1 tegen de JO17-3. Dylan, die speelt in dat laatstgenoemde elftal, is blij dat hij nu wel mag sporten. "De competities zijn voorlopig klaar, maar anders zit ik thuis ook maar een beetje." Zijn teamgenoot Mees is het met hem eens. "Het is gewoon leuk altijd een potje voetballen, ook al is het onderling. Gewoon lekker bezig blijven."

Bij Kloetinge werden vandaag meerdere onderlinge wedstrijden gespeeld tussen de jeugd (foto: Omroep Zeeland)

De tennissport heeft van premier Mark Rutte een bijzondere positie gekregen tijdens de gedeeltelijke lockdown. Het is de enige sport die nog door volwassenen gespeeld mag worden. Weliswaar niet in competitieverband, maar wel onderling. "Ik was zeker opgelucht na de persconferentie van deze week", zegt voorzitter Piet Verwijs van De Goese Maan. "Ook deze week zijn er weer veel mensen komen tennissen om het spelletje te beoefenen. "

Dat geldt ook voor Albert, die deze middag verwikkeld is in een dubbelspel. "Mijn vrouw was er ook blij mee dat ik mocht gaan", lacht hij. "Als ik niet meer zou kunnen dan zou ik het wel echt missen. Echt waar." In eerste instantie mocht er alleen singles gespeeld worden, maar na een correctie vanuit de bond is dat teruggedraaid. Alles mag bij de tennis, behalve competitie spelen. Maar dat geldt voor elke sport.