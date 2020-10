Familie wil onafhankelijk onderzoek naar voortbestaan DusToch

Volgens Josephine de Nooijer heeft een gesprek afgelopen week met 's Heeren Loo geen oplossing gebracht. Ze wil graag weten of het met extra personeel toch mogelijk is om open te blijven. "Er is een tekort van 60.000 euro per jaar. Iedere werknemer levert 20.000 euro op, dus 'neem drie extra cliënten aan' zeg ik dan"

'Het geld moet naar de cliënten gaan'

Volgens 's-Heeren Loo werkt het zo niet en is de ruimte te klein om extra mensen aan te nemen. Toch ziet Josephine mogelijkheden en ze hoopt dat een onafhankelijk onderzoek dit ook duidelijk maakt. "Wij hebben bronnen dat het geld naar bijvoorbeeld nieuwe managers gaat en het moet juist naar deze cliënten gaan."

Joost op z'n werkplek met zijn actievoerende zus (foto: Omroep Zeeland)

Josephines broer Joost werkt al acht jaar in de lunchroom in de binnenstad van Middelburg. De 25-jarige cliënt zit volgens de familie enorm op z'n plek en zou een eventuele overplaatsing niet aanvaarden. "Joost zou naar een plek kunnen waar de druk veel hoger ligt om te presteren. En druk, daar kan hij niet mee omgaan."

Wesley Sneijder

De Nooijer startte een petitie die de afgelopen weken al ruim 2.000 keer is ondertekend. Ook kreeg de actie aandacht van oud-voetballer Wesley Sneijder, omdat hij ooit Joost een gedragen shirt overhandigde.

Toch zegt een woordvoerder van 's Heeren Loo dat de beslissing definitief is. "Los van dat het mooi is dat betrokken mensen een petitie starten; een petitie levert geen geld op en dat is het probleem. De financiële situatie is daarmee niet veranderd."