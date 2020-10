Bommen bemoeilijken strijd tegen Amerikaanse vogelkers

Wie in het bos loopt en niet al te veel verstand van planten heeft ziet in de eerste instantie het gevaar van de vogelkers niet. "Het is ook best een mooie boomachtige struik om te zien", legt boswachter Marijke Lieman uit, "Bloesems in de lente, rode bessen in de herfst, echt leuk om te zien. Maar hij weet zich zo enorm te vermenigvuldigen, ook op voedselarme grond, dat de rest van de vegetatie en bomen weggedrukt worden. Daarmee komt de biodiversiteit in gevaar"

Jarenlange strijd

Staatsbosbeheer is in opdracht van Provincie Zeeland al jaren bezig om de vogelkers uit te roeien. Schapen, paarden en koeien worden ingezet om nieuwe scheuten af te grazen zodat er geen zaailingen ontstaan. Midden in de bossen van Westerschouwen wordt de Vogelkers ieder jaar een stukje meer afgezaagd tot hij het opgeeft, volgens Lieman. "We kunnen hem hier niet met wortel en al uit de grond rukken, omdat de grond daardoor juist beter ontvankelijk wordt voor de zaailingen die nog achterblijven, en omdat er mogelijk nog munitie in de grond zit uit de oorlog."

Bescherming voor andere boompjes

Andere jonge boompjes die nu vrijkomen door het weghalen van de Vogelkers worden tijdelijk beschermd met een omheining van gaas. Damherten die niets van de vogelkers moeten hebben, proberen nu die kwetsbare boompjes kaal te vreten en dat is niet de bedoeling.

Boswachter Marijke Lieman bij een afgezaagde vogelkers (foto: omroep zeeland)

De Amerikaans vogelkers komt mee met vogels die elders de bessen eten en de pitjes vervolgens op Schouwen-Duiveland uitpoepen. Lieman denkt dat het toch mogelijk is om de invasieve exoot - zoals planten en dieren die hier niet thuishoren genoemd worden - uiteindelijk uit te roeien. "Wanneer alle betrokken instanties, maar ook particulieren meewerken om de vogelkers aan te pakken voordat er zaailingen komen, moet dat kunnen."

De strijd die eigenlijk al begon in 2015 is er wel een van de lange adem volgens de boswachter. "Als je ziet dat we hier midden in het bos keer op keer moeten terugkomen om de stammetjes af te zagen, dan weet ik niet precies hoe lang dit gaat duren. Maar ik ga in ieder geval uit van jaren."

Lees ook: