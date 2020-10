Medewerkers ambulance kleuren turquoise

Ambulanceverpleegkundige Nienke Buijs heeft zin om in het nieuw de straat op te gaan. "We zijn trots op ons beroep van ambulancedienst. Met je kleding straal je iets uit naar de samenleving. Daarom is het fijn om met de tijd mee te gaan."

Ook wekte 'het oude geel' regelmatig verwarring op, zegt Buijs. "Het is een kleur geworden die ook veel wordt gedragen door andere beroepsgroepen. Terwijl het belangrijk is dat er geen verwarring ontstaat over wie je bent."

Waterafstotend en rust uitstralen

Over het nieuwe uniform is goed nagedacht. "We hebben het hele proces als beroepsgroep mogen volgen de afgelopen jaren. Er is rekening gehouden met zichtbaarheid in het donker, met bijvoorbeeld verkeersongelukken. Het pak moet goed waterafstotend zijn en een bepaalde mate van vertrouwelijkheid en rust uitstralen.

Het materiaal is bovendien licht waardoor het comfortabel zit. "Ik denk dat het een hele uitdaging was voor diegene die het ontworpen heeft", zegt Buijs lachend.

Collega's Demian en Raoul van ambulancepost Terneuzen zijn blij met hun nieuwe uniform. (foto: Omroep Zeeland)

Tot grote vreugde van de dames is er bij het ontwerp deze keer ook met hen rekening gehouden. "Tot nu toe droegen we altijd herenbroeken. Dat zit niet zo lekker en het heeft weinig pasvorm. Nu zit het veel beter bij de heupen voor ons. Daarbij zijn de shirtjes mooier vormgegeven met vrouwelijke pasvormen."

'Even wennen'

Zowel personeel van de ambulancedienst als de mensen die worden geholpen moeten ongetwijfeld wennen aan de nieuwe outfit. Maar volgens collega's van ambulancepost Terneuzen duurt dat maar een paar maanden. "Dan denkt niemand meer aan het oude. Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reacties gehad."