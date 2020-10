Zeeland beleeft rustig weekend en dat middenin de herfstvakantie

De regeringen in Nederland en België adviseerde afgelopen week om vooral thuis te blijven. Vlamingen mogen de grens over, maar moeten bij een verblijf langer dan 48 uur in Nederland in quarantaine.

Duitsers al naar huis

Veel Duiters verlieten vrijdag de provincie om een quarantaine thuis te voorkomen. Zeeland is voor onze oosterburen ook een rood coronagebied geworden, wat veel annuleringen opleverde. De herfstvakantie valt zo voor de Zeeuwse toeristische sector in het water.

Vooral Belgen blijven weg uit Sluis. (foto: Omroep Zeeland)

In Sluis was er nog een enkele Vlaming te vinden. "We komen voor een paar kappersspullen, want die zijn op." Zij is vanuit Antwerpen naar West-Zeeuws-Vlaanderen getrokken om een paar boodschappen te doen. "We hebben nog getwijfeld, maar zijn toch gegaan."

Een moeder en dochter uit Philippine komen om een gewonnen kledingbon in te ruilen. Volgens het duo is opvallend rustig. "Wij hebben ook getwijfeld om te gaan, maar we proberen maar één keer in de week er even tussenuit te gaan." Volgens hen is het maar een vreemde gewaarwording, zo'n rustig Sluis.