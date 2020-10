Goedemorgen. Misdrijf op Oesterdam en sportvelden blijven nagenoeg leeg.

De stoeltjes blijven voorlopig nog leeg op de sporttribunes (foto: Omroep Zeeland)

De sportwereld in Zeeland zit zo goed als op slot. Alleen de jeugd mag nog trainen en onderling wedstrijden spelen, maar voor volwassenen zijn de sportparken verboden terrein. Voor de sport is het jammer, maar zonder publiek zijn er geen inkomsten. Dus vinden niet alle sportclubs het erg dat de competities nu stil zijn gelegd.

De Vlaketunnel, archieffoto (foto: Cor Oudesluijs)

Vandaag wordt de begroting van waterschap Scheldestromen voor volgend jaar gepresenteerd. Dat gebeurt, zoals in coronatijd gebruikelijk, online. Nu we toch aan het vooruitblikken zijn, de Vlaketunnel is de komende vier avonden en nachten afgesloten. De weg is dicht tussen 20.00 en 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg

Herfstweer en herfstkleuren (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

Het weer

Het is vandaag een overwegend droge dag, al kan vanochtend lokaal wat lichte of motregen vallen. En het is de meeste tijd nog bewolkt met maar af en toe zon, vanmiddag komen er meer opklaringen. De temperatuur komt uit op 13 à 14 graden, de wind wordt matig tot vrij krachtig uit het zuiden.