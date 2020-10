Gebouwen in Zeeland lichten vanaf vanavond blauw op

De gemeente Terneuzen doet mee met het bruggetje tussen de Herengracht en de Rosegracht. (foto: Gemeente Terneuzen)

Komende zaterdag bestaat de VN precies 75 jaar. In aanloop naar die verjaardag worden vanaf maandag tijdens de schemering en in de nacht gebouwen in heel Nederland in blauw licht gezet. Verschillende Zeeuwse gemeenten doen mee.

Na jaren vol oorlog kwamen in 1945 landen vanuit de gehele wereld bij elkaar en spraken af: dit nooit meer. Dit resulteerde in de oprichting van de Verenigde Naties, met als idealen internationale solidariteit en de gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid. 193 landen zijn lid van deze intergouvernementele organisatie. De VN richt zich op vijf kernactiviteiten: Vrede en Veiligheid, Economische en sociale ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire zaken en internationaal recht.

Zo zet Schouwen-Duiveland vier plekken in het blauwe licht: de fontein aan de Hogezoom in Renesse en in Zierikzee de kikkerfonteinen op het Havenpark en het Maarplein, de fontein aan het Havenplein en het Kraanplein en het Havenpark in zijn geheel.

In Terneuzen gaat de nieuwe ledverlichting van het bruggetje tussen de Herengracht en de Rosegracht op VN-blauw. Vlissingen verlicht de stadhuistoren, Middelburg het Abdijplein en Wissenkerke kiest voor het gemeentehuis.

75 jaar VN op tv

De actie duurt tot en met 24 oktober. Op die dag wordt vanuit het Vredespaleis stilgestaan bij het jubileum met 75 persoonlijke verhalen. De NOS verzorgt dan, ook vanuit het paleis, een tv-uitzending over de geschiedenis en de waarden van de VN.