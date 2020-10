Glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn en onderzoekt alternatieven

Kassen op de Axelse Vlakte bij Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

Nee, Zeeland is geen glastuinbouwprovincie zoals bijvoorbeeld Zuid-Holland, maar toch vind je op verschillende plekken in onze provincie kassen. In totaal heeft Zeeland 330 hectare aan glastuinbouw, van 65 bedrijven in vijf gebieden: Westdorpe, Kapelle, Sirjansland, Rilland en Sint-Annaland.

Die kassen worden nu verwarmd met een ketelinstallatie. "In die ketel wordt gas omgezet in warmte, CO2 en stroom, de drie elementen die nodig zijn in de kassen", vertelt Frits van Dijkman, regiocoördinator Brabant/Zeeland van Glastuinbouw Nederland.

Volgens hem is dat al vrij milieu-efficiënt - "er zit al een rendement van 90 procent op" - maar willen de kaseigenaren meer. "Glastuinders hebben de ambitie uitgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn", zegt Van Dijkman. "Doel is om van het aardgas af te gaan, dus we moeten alternatieve bronnen zien te vinden."

Van windenergie naar geothermie

De branche onderzoekt nu op welke alternatieven glastuinbouwers kunnen overstappen. Daarbij komen de klassiekers voorbij - windmolens en zonnepanelen - maar ook geothermie (warmte uit de grond) en biomassa. Van Dijkman: "In Westdorpe zitten ze al op de restwarmte van de industrie, daar staat al een biomassaketel te draaien."

Maar ja, dat kan niet overal. Daarom zoekt de branche verder. "De volgende stap is per gebied kijken wat er wél mogelijk is", zegt Dijkman. Zo kunnen vastgelopen glastuinbouwers van advies worden voorzien. Eind 2020 moet de inventarisatie compleet zijn en worden vervolgstappen gepland.