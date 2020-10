Tholen start pilot met buurtpedagogen in Sint-Maartensdijk en Oud-Vossemeer

Links Pepita van de Laak, buurtpedagoog in Oud-Vossemeer, rechts Karin Dijkstra, buurtpedagoog in Sint-Maartensdijk (foto: Gemeente Tholen)

"We zien dat jongeren sneller doorgestuurd worden naar de zwaardere vormen van hulp", licht buurtpedagoog Pepita van der Laak de reden achter de pilot toe. Zelf gaat ze aan de slag in Oud-Vossemeer. In het Thoolse dorp is al een schoolmaatschappelijk werker, maar zakt de vraag naar vervolghulp niet.

Schaamte om om hulp te vragen

De buurtpedagogen willen daarom vooral inzetten op voorkomen. "Knelpunten vroeg signaleren en grote knelpunten voorkomen", zegt pedagoog Karin Dijkstra, die in Sint-Maartensdijk werkt. "Samen kijken waarmee het gezin daadwerkelijk geholpen is, dat staat bij mij voorop."

"We merken dat sommige kernen wat gesloten zijn waardoor het lastiger is om hulp te vragen." Dat past ook in de tijd van nu, zegt Van der Laak. "Mensen moeten veel, er wordt veel van ze gevraagd en het moet allemaal perfect. Dat kan niet. Als je kind net niet helemaal meeloopt op de 'normale lijn' lijkt er een soort van schaamte te ontstaan."

Van der Laak: "We gaan contacten leggen met iedereen die met jeugd tot 18 jaar te maken heeft om zo heel laagdrempelig aan de slag te gaan." Je moet dan denken aan hulp bij eenvoudige opvoedproblemen, "als je kind niet luistert of brutaal is". Of hulp bij het zoeken van een sportclub voor een kind wat het moeilijk heeft.

Korte lijntjes

De buurtpedagogen zoeken daarbij steun van (vrijwillige) voorzieningen in de kern. En als het tóch groter aangepakt moet worden, dan hebben Van der Laak en haar collega korte lijntjes met officiële instanties.