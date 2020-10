Breskens krijgt douanepunt terug bij Brexit-deal

Als er eind dit jaar een Brexit-deal komt over het handelsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, dan treedt het inklaarpunt op 1 januari 2021 in werking. Voor logistieke bedrijf Transport Vooruit is dat niet nieuw. Voordat de Europese Unie in 1992 werd opgericht werkte het bedrijf ook al met eigen douanefaciliteiten. "Die ervaring hebben we dus ik maak mij wat dat betreft geen zorgen", zegt vestigingsmanager Carlo Gelauf.

Het inklaren werkt vrij simpel. Een vrachtwagen uit het Verenigd Koninkrijk meldt zich aan bij het bedrijf in Breskens. Digitaal wordt de handel ingeklaard en vervolgens kunnen de goederen in de verdeelhal in Breskens worden overgeladen op andere vrachtwagens die het door heel Europa kunnen transporteren.

Toch is de Brexit niet zonder zorgen. Gelauf weet dat ook. Hij vraagt zich vooral af hoe het zal gaan met de wachttijden bij grenscontroles in het Verenigd Koninkrijk. "Stel je voor dat er daar een vrachtwagen wordt uitgepikt met vis voor verschillende adressen die hier verdeeld wordt over drie vrachtwagens. Dan hebben er hier drie wagens vertraging door die ene wagen daar."

Het inklaren van goederen, wat betekent dat? Als goederen van buiten de Europese Unie komen en worden ingevoerd, dan moeten ze worden ingeklaard. Dat betekent dat over die geïmporteerde goederen dan eventuele invoerrechten, heffingen en BTW worden betaald. Daarnaast wordt dan gelijk geregistreerd wat er in Nederland binnenkomt aan goederen.

Maar dat blijft afwachten. Voor Carlo Gelauf is het vooral belangrijk dat zij als bedrijf zelf kunnen inklaren. "De meeste goederen worden gecontroleerd in Calais. Doordeweeks wordt de douane-afwikkeling gedaan in Boulogne-Sur-Mer. Dat is de grootste vissershaven van Frankrijk. In het weekend kunnen wij hetzelfde faciliteren in Breskens en dat maakt dat ze bij Calais direct door kunnen rijden."

De Ier James Brown rijdt al zijn hele werkzame leven door Europa (foto: Omroep Zeeland)

Dat voordeel ziet ook de Ierse chauffeur James Brown. Hij rijdt zijn hele werkzame leven al door Europa en weet als geen ander wat de Brexit voor gevolgen kan hebben. Dat er in het weekend een inklaarpunt is bij het bedrijf waar goederen worden doorgevoerd is volgens hem positief. "Ik denk van wel. Het zou iedereen enorm helpen als er geklaard kan worden aan beide kanten. Uitklaren aan de vertrekkant en inklaren aan deze kant. Dat is veel makkelijker, niet alleen voor mij maar voor alle vrachtwagenchauffeurs."

Zorgen om douanekosten

Toch houdt ook Brown zijn hart vast als het gaat om de douanecontroles binnen het Verenigd Koninkrijk. "We moeten door Engeland rijden, ze moeten de goederen fysiek controleren, waarschijnlijk moeten we douanekosten betalen om doorvoerpapieren te krijgen en Engeland binnen te komen, diezelfde doorvoerpapieren om Engeland te verlaten, dat zijn allemaal nog vraagtekens."

Als er uiteindelijk geen deal komt dan heeft dat grote gevolgen en wordt alles nog onzekerder. Ook het douanepunt kan dan op losse schroeven komen te staan en wachttijden kunnen nog verder op gaan lopen. Als dat scenario werkelijkheid wordt zal iedereen weer terug moeten naar de tekentafel om opnieuw te kijken wat dan nog de mogelijkheden zijn.

Lees ook: