Ziekenhuizen: 'We krijgen dagelijks meerdere aanvragen vanuit Rotterdam'

Corona-afdeling in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen heeft nu twaalf coronapatiënten opgenomen, van wie elf patiënten uit de regio Rotterdam afkomstig zijn. Nummer twaalf komt uit Zeeland. Het ziekenhuis breidt zijn afgesloten 'cohort-afdeling' voor coronapatiënten uit van tien naar twintig bedden.

In totaal nu 34 patiënten in Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen 34 coronapatiënten hebben de Zeeuwse ziekenhuizen op dit moment opgenomen 27 patiënten komen uit de regio Rotterdam 7 patiënten komen uit Zeeland 10 patiënten worden verpleegd op de intensive care

Het verdubbelen van het aantal bedden op de corona-verpleegafdeling in Terneuzen gaat niet ten koste van de andere zorg in het ziekenhuis. Pas als andere afdelingen noodgedwongen moeten worden ingericht om nog meer coronapatiënten op te vangen, wordt de reguliere zorg afgeschaald.

Een derde van de IC in Terneuzen voor coronapatiënten

Op de intensieve zorg worden drie patiënten verpleegd. Daarmee is een derde van de IC-afdeling bezet en afgesloten voor coronapatiënten.

Voor het opnemen van ernstig zieke oudere patiënten uit de thuiszorg of verpleeghuizen zijn vier bedden gereserveerd. Die worden momenteel niet gebruikt, maar zijn beschikbaar als die nodig blijken te zijn. ZorgSaam wil patiënten uit de ouderenzorg bij deze tweede golf opvangen in Terneuzen. Er komt geen aparte locatie in Oostburg zoals in het voorjaar.

22 coronapatiënten in Adrz

In ziekenhuis Adrz in Goes worden 22 coronapatiënten verpleegd, waarvan zeven op de IC worden behandeld. Ook hier komt de meerderheid uit de regio Rotterdam: zestien patiënten zijn opgenomen om de ziekenhuizen in Zuid-Holland te ontlasten. Zes patiënten komen uit Zeeland.

Het Adrz heeft op dit moment twintig bedden op de cohort-afdeling. Dat kan nog uitgebreid worden zonder dat de reguliere zorg afgeschaald moet worden.

Er zijn afgelopen week geen patiënten overleden in de Zeeuwse ziekenhuizen.