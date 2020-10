Terneuzen en Hulst nu ook donkerrood op coronakaart

Ook gemeenten Terneuzen en Hulst 'ernstig' (foto: Omroep Zeeland)

Na Reimerswaal en Tholen staan nu ook de gemeenten Hulst en Terneuzen op 'ernstig' als het gaat om de aantallen besmettingen in verhouding tot het inwonertal. Alleen al in de gemeente Terneuzen kwamen er afgelopen week 94 besmettingen bij. Dat blijkt uit de weekcijfers van de GGD Zeeland.

Besmettingsgraad

Om de besmettingsgraad van een gemeente te bepalen, rekent het RIVM alle aantallen om naar 100.000 inwoners. Terneuzen is de afgelopen week naar 173 per 100.000 gestegen. Terwijl de drempel voor 'ernstig' op 150 ligt.

Vorige week gingen Reimerswaal en Tholen al over die drempel, nu zijn behalve Terneuzen ook Hulst (185 per 100.000) eroverheen gegaan. In Hulst is er een zware uitbraak in het stadhuis. Alle wethouders plus enkele raadsleden en ambtenaren zijn besmet geraakt.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart hoe de situatie in jouw gemeente is. Per gemeente is het aantal gevallen van de afgelopen week gegeven en het aantal per 100.000 inwoners. Na een aanvankelijke opleving van het virus in de voorgaande week is de besmettingsgraad van Noord-Beveland inmiddels gezakt naar 40 per 100.000, het laagste van Zeeland.

Dagcijfers

Uit de dagcijfers blijkt dat Zeeland in het laatst gemeten etmaal (van 10.00 uur zondag tot 10.00 uur maandag) 79 nieuwe besmettingen erbij hebben gekregen. Dat is er één meer dan in het etmaal ervoor, maar tien minder dan in het etmaal dáárvoor.

Per gemeente

Het zijn er veertien in Terneuzen, elf in Tholen, en in Reimerswaal en Hulst ieder negen. Het zijn dus vandaag precies deze gemeenten die ook al boven staan in de weekcijfers van de GGD. Vlissingen en Schouwen-Duiveland hebben er elk zeven, Middelburg zes, Goes vijf, Borsele vier, Kapelle drie, Sluis twee en Veere en Noord-Beveland elk één.

