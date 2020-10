Waarom het misschien maar beter is dat de sportcompetities helemaal stil liggen

Voetbalvereniging GOES is een van de sportverenigingen die het niet erg vindt dat de competities nu zijn stilgelegd. "Wij missen de recette-inkomsten", zegt bestuurslid Frank de Bie. "En als de kantine ook niet open mag, hebben we een zwaar probleem."

Dennis Plantinga, trainer bij korfbalvereniging Swift, sluit zich daarbij aan. "Er zijn geen inkomsten meer uit de kantine. Maar zonder publiek wordt de spelvreugde ook minder. Uiteindelijk speel je als speler toch ook voor het publiek."

De afgelopen weken waren er al geen toeschouwers meer toegestaan op de sportparken, maar werd er nog wel gesport. "Bij de afgelopen twee thuiswedstrijden was er geen publiek en dat is niet wat je wil", legt Plantinga uit. "Je wil na een overwinning ook gewoon met elkaar de overwinning vieren, maar ook dat mag niet. Want je moet meteen naar huis."

De stoeltjes blijven voorlopig nog leeg op de sporttribunes (foto: Omroep Zeeland)

Een van de sporten die volwassen nog wel mogen beoefenen, is tennis. Tennissers kunnen zich immers goed aan de anderhalve meter afstand houden en dus mogen zij nog gewoon een balletje slaan. Dat was in de lockdown van begin dit jaar niet zo. "Wij hebben een toename van leden", zegt Piet Verwijs, voorzitter van tennisvereniging De Goese Maan. "In de zomer zijn er een aantal mensen komen tennissen en die zijn lid gebleven."

Flink verlies

Ondanks de uitzonderingspositie van tennis is het bij de vereniging in Goes geen rozengeur en maneschijn. "We zijn een gezonde vereniging, maar het moet niet te lang duren. De barinkomsten zijn nagenoeg nihil en we zullen dit jaar met een flink verlies afsluiten."

Ruben Hollemans en Stefan de Bert na een doelpunt van Staphorst in september (foto: Orange Pictures)

Wanneer er weer gesport mag worden is niet bekend. De huidige maatregelen gelden tot half november en in het gunstigste scenario mag er daarna weer getraind worden. Dat betekent niet dat er gelijk weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Daardoor komt er meer en meer druk op de speelschema's van het lopende seizoen.

Om dat op te vangen zullen wedstrijden ook doordeweeks gespeeld moeten worden. Maar dat is niet voor elke vereniging haalbaar. "Als wij om 19.30 uur in Friesland of Zwolle moeten spelen, moeten we om 14.00 uur weg", zegt De Bie van GOES. "Dat is niet mogelijk. Dan moeten de jongens elke keer vrije dagen opnemen."