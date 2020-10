Man die medicinale wiet voor zichzelf kweekt uit huis gezet

Vanmiddag is het huis van Philippe Rotthier verzegeld door de gemeente Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Rotthier en de gemeente Terneuzen zijn sinds februari vorig jaar al verwikkeld in een juridische strijd die onlangs is geëindigd bij het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State (RvS), die stelde de gemeente in het gelijk. De rechtbank in Middelburg gaf de gemeente eerder ongelijk.

Volgens de Raad van State is het aannemelijk dat Rotthier met de wietplanten olie maakte voor eigen gebruik, maar was de hoeveelheid veel te groot om alleen voor eigen gebruik bestemd te zijn. Tijdens een doorzoeking in februari 2019 zijn er veertig planten gevonden, waar er vijf worden gedoogd.

Medicinaal wietkweker Philippe Rotthier (foto: Omroep Zeeland)

Rotthier gebruikt de wietolie voor pijnbestrijding en slaapbevordering. De middelen die hij van zijn huisarts krijgt voorgeschreven werken niet. En de legaal commercieel verkrijgbare wietolie biedt volgens Rotthier geen soelaas.

Voorraad voor zeven jaar

Volgens de Raad van State kan van de veertig planten die Rotthier in bezit had voor zeven jaar wietolie worden gemaakt, op basis van het huidige dagelijkse gebruik van Rotthier. Hij zegt vijf druppels per dag te gebruiken. Van de aanwezige wietplanten kon 670 ml olie worden gemaakt. Daardoor is het volgens de RvS niet aannemelijk dat de planten alleen voor eigen gebruik waren.

Tijdens de rechtszitting bij de RvS heeft Rotthier toegegeven dat hij ook wietdruppels heeft gegeven aan zijn moeder, partner en een vriend. Daarnaast moest Rotthier erkennen dat hij de door hem gewenste wietolie ook door een apotheek kan laten maken, maar dat hij dat te duur vindt.

Minder voorraad

De Raad van State ging niet mee in de bewering van Rotthier dat hij zijn voorraad wietplanten sinds de huisdoorzoeking heeft afgebouwd.

