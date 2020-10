Na miljoenen dopjes houdt de dopjesman van Oostburg het voor gezien

Van Vlierberghe begon met het verzamelen van dopjes door een vriend uit België. Die deed dat om geld bijeen te sparen voor een blindengeleidehond. Dat leek de Oostburger ook wel wat, en wat volgde was meer dan twintig jaar doppen, doppen en nog eens doppen.

Golfkarretje

Met een karretje achter de fiets, met een auto met aanhanger, en zelfs met een golfkarretje van de plaatselijke Jumbo toen zijn knie geopereerd was. Van Vlierberghe haalde doppen uit alle hoeken van het land.

Het fietskarretje van de Dopjesman (foto: Omroep Zeeland)

De verzamelde dopjes worden gerecycled en daarna worden er duurzame materialen van gemaakt. Dat levert geld op en daarmee kan de opleiding van een hond betaald worden. Zo'n opleiding kost inmiddels 25.000 euro en om dat in te zamelen zijn, volgens de tekst op Bernard z'n fietswagentje en raamplakkaten, bijna 28 miljoen dopjes nodig.

Hij denkt dat hij dat aantal wel heeft bereikt in die 24 jaar. En hij is er trots op dat er dus ergens een hond rondloopt waarvan de opleiding betaald heeft kunnen worden door zijn noeste verzamelwoede.

Laatste voorraad dopjes van Bernard (foto: Omroep Zeeland)

Een paar honderd meter van zijn huis staat een dubbele garage waar de dopjes werden opgeslagen. De ruimte is nu op een zak of 50 na helemaal leeg. "Soms kwam ik hier en stonden de zakken gewoon tegen de deur aan", zegt Van Vlierberghe. De vraag wat hij ervan vindt dat hij moet stoppen zorgt voor veel emotie. Hij moet even huilen: "Ik vind dat zo erg." Wat hem ook bedroeft is dat er niemand is die het van hem over wil nemen.

Wat hem een beetje vrolijk maakt is de vraag of hij het leuk vindt om later herinnerd te worden als 'de Dopjesman van Oostburg'. Dat lijkt hem wel wat. Sterker nog: "Maak er dan maar 'de Dopjesman van Oostburg en omstreken' van!" Want valse bescheidenheid is na het ophalen van tientallen miljoenen dopjes even niet op zijn plaats.