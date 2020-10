Evelien hoopt snel weer toeristen in Oostenrijk te zien

Evelien Thielen in Oostenrijk (foto: Evelien Thielen)

Het is nu tussenseizoen in het dorp waar Evelien woont. Half december, als het skiseizoen weer van start gaat, zal het weer volstromen in het toeristische Ehrwald. "We willen wel dat dan de hotels weer open kunnen", stelt Evelien.

De Oostenrijkse regering doet haar uiterste best om dat te bewerkstelligen. "In het vorige tussenseizoen, in april-mei, toen zijn ze twee weken vroegtijdig dichtgegaan. De horeca, de skigebieden, de hotels en zo. Toen hebben ze gezegd: als we het onder controle krijgen in het tussenseizoen, dan kunnen we in de zomer weer open voor de toeristen", legt Evelien uit. En dat lukte aardig.

Aangescherpt, maar minder streng dan Nederland

Op dit moment zijn de maatregelen ietwat aangescherpt. Er is bijvoorbeeld een beperking van het aantal mensen aan een tafeltje in de horeca en een mondkapjesplicht voor binnen- en buitenactiviteiten. Toch zijn de maatregelen minder streng dan in Nederland. "Volgens mij hebben we ook gewoon minder besmettingen."

Het is te hopen dat de maatregelen effect hebben en dat de skigebieden in december gewoon open kunnen. "De winter is het allerbelangrijkst."

Ondanks dat ze enorm van het herfstweer aan het genieten is, staat Evelien te popelen om weer te kunnen skiën. Ze moet nog even wachten, want op de Zugspitze ligt nog niet genoeg sneeuw. "Of we moeten een uurtje rijden, dan kunnen we naar een gletsjer. Daar kan je wel al skiën."

