Kerstbomen nu al in de verkoop: 'Mensen snakken juist nu naar gezelligheid'

Van Boven was wel verbaasd toen de eerste koper afgelopen week aanklopte. Hij dacht dat het voorlopig bij deze enkeling zou blijven, maar vandaag verkocht nog eens vijf bomen. "Ik vind het natuurlijk niet erg, want de kassa mag best al rinkelen. Maar het is wel heel bijzonder zo half oktober."

De kerstbomenteler hoort dat meerdere mensen met dezelfde gedachten rondlopen en dat het daardoor weleens druk kan gaan worden de komende weken. "Wij zijn nuchtere Zeeuwen, dus we wachten maar af wat er gaat komen", aldus Van Boven.

Kerstbomenteler en verkoper Rob van Boven (foto: Omroep Zeeland)

De Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers heeft al aangekondigd dat er dit jaar waarschijnlijk meer bomen worden verkocht omdat mensen waarschijnlijk niet op vakantie kunnen. Zij zien nu al een toename in het aangevraagde kerstbomen.

Gezelligheid, juist nu

De mensen die bij Rob van Boven langskwamen, zijn vooral het thuiszitten door corona beu. Ze willen nu het buiten weer vroeger donker is met de boom meer gezelligheid in huis halen. Alleen vraagt Rob van Boven zich af of deze bomen wel de kerst halen. "Het is nog negen weken en dat lijkt echt wat te lang voor een boom."

Zelf moet Van Boven er nog niet aan denken om nu al een boom in de kamer te hebben. "Ik wacht altijd pas tot een weekje voor kerst. Ook dit jaar."