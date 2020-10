Wendy's siliconenborsten maakten haar lichaam kapot: 'Ik kon helemaal niks meer'

"Ik was 16 toen ik mijn borsten liet verkleinen", begint Wendy haar verhaal. "Ik zat op de sportopleiding van het CIOS en met het sporten zaten mijn borsten eigenlijk alleen maar in de weg. Dat resulteerde in enorme rug- en nekpijn." De Middelburgse besloot daarom te kijken naar de mogelijkheden voor een borstverkleining. "De arts zei dat het wel kon op mijn leeftijd, ik groeide toch niet meer. Dus ik heb toen mijn borsten laten verkleinen. Had ik dat maar nooit gedaan."

Had ik maar nooit in mezelf laten snijden, dacht ik toen." Wendy den Exter

Wendy was namelijk nog helemaal niet uitgegroeid. En met de jaren, door de groei van haar lichaam, vervormden haar littekens en daarmee ook haar borsten. "Het was compleet misvormd", vertelt ze. Voor plastische chirurgie kwam Wendy bij de verzekering niet in aanmerking, en zelf kon ze de ingreep niet betalen. "Bij de verzekering zeiden ze letterlijk: 'je bent niet verminkt genoeg en je kunt je littekens prima verstoppen onder je kleding.' Had ik maar nooit in mezelf laten snijden, dacht ik toen."

Toen Wendy een paar jaar later een tweeling kreeg, veranderden haar borsten en littekens opnieuw. "Toen hield ik echt niks meer over. Dat was het moment dat ik dacht: oké, nu ga ik sparen en ik ga hier wat aan laten doen. Mijn zelfvertrouwen was op dat moment helemaal weg."

De effecten van siliconen

Ze koos voor siliconen implantaten. "Ik had er enorm veel plezier van. Het gaf mij weer volledig mijn zelfvertrouwen terug en mijn littekens waren bijna niet meer zichtbaar". Tot Wendy lichamelijke klachten kreeg. "Ik werd moe, soms zelfs te moe om mijn arm op te lichten om de waterkoker te pakken. Te moe om de hond uit te laten, overal te moe voor. Mijn nagelriemen gingen opzwellen en mijn hele lichaam deed pijn. Uiteindelijk viel mijn haar uit. Toen dacht ik: nee, ik wil niet meer."

Wendy den Exter met haar siliconen borsten. (foto: Omroep Zeeland)

Wendy ging ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Alles wees erop dat ze een auto-immuunziekte had ontwikkeld, maar in ziekenhuizen wisten ze niet waar die ziekte dan vandaan kwam. "Totdat ik met mijn man naar het programma Kassa keek, waar het ging over siliconen in je lichaam. En toen dacht ik: nee, het zullen toch niet mijn borsten zijn?"

Latex gifstoffen in het lichaam

Uiteindelijk kwam Wendy bij een natuurgeneeskundige in Middelburg terecht. "We hebben toen metingen gedaan in mijn lichaam", legt ze uit. "Daaruit bleek dat er heel veel gifstoffen in mijn lichaam zitten, van latex en dus van mijn borsten. Ze adviseerde mij om mijn borsten er toch uit te laten halen. Toen stortte mijn wereld in. Ik was al totaal niet meer mezelf. Ik had geen energie meer, mijn haar was weg en nu moesten ook mijn borsten eruit."

Wendy's lichaam was op de siliconen gaan reageren en stootte ze af. Bij een auto-immuunziekte worden niet alleen de ongezonde deeltjes in het lichaam aangevallen, maar ook de gezonde. Op die manier kunnen weefsels en organen in je lichaam beschadigd raken. In Wendy's geval kreeg ze pijn in haar gewrichten, viel haar haar uit en was ze extreem vermoeid.

Voor nu ben ik blij met mezelf, blij met wat ik nog heb." Wendy den Exter

De Middelburgse ging naar Goes om de siliconen implantaten eruit te laten halen. Maar haar 'oude zelf' had ze nog niet terug. "Ik weet niet of ik die ooit nog wel terug ga krijgen. Maar voor nu ben ik blij met mezelf, blij met wat ik nog heb."

Wendy den Exter in haar huis in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Wendy start nu met haar revalidatieproces. "We gaan op zoek naar de dingen die ik nog wél kan. Ik heb heel erg gekeken naar wat ik van de afgelopen jaren heb geleerd en dat is: ik mag er zijn en ik ben mooier geworden dan ik was. Misschien is mijn uiterlijk wel totaal veranderd, maar ik accepteer mijzelf nu zoals ik ben, en dat is heel belangrijk."

Interview voor een bekend tijdschrift

Om haar verhaal te vertellen stuurde Wendy een brief naar het tijdschrift van de bekende Nederlander Chantal Jansen. Daar mocht ze haar verhaal vertellen. "Ik hoop dat vrouwen die dit lezen, en die ook klachten hebben, zich laten testen. Je wordt namelijk nog te weinig gewaarschuwd over wat de effecten kunnen zijn van het hebben van siliconen borsten. Ook al is er maar één vrouw met siliconenborsten en klachten die dit leest en die ik zo kan helpen, dan ben ik blij."