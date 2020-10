Oesterbanken op zee moeten terugkomen dankzij Zeeuws oesterbroed

Zodra de oesters sterk genoeg zijn kunnen ze worden uitgezet in de Noordzee. Het project is onderdeel van Aqua Valley, een samenwerkingsverband in de aquacultuur.

Oesterbanken

Een eeuw geleden kwamen natuurlijke oesterbanken in de Noordzee voor. Inmiddels zijn die door verschillende omstandigheden verdwenen. De natuurorganisatie proberen deze oesterbanken terug te krijgen en willen daar de windparken op zee bij gebruiken. Er worden proeven gedaan om rondom de windturbines oesters uit te zetten in de hoop dat daardoor ook de natuur in het gebied wordt versterkt.

Een bad vol oesterbroed

In een groot bad liggen sint-jakobsschelpen met daarop kleine zwarte puntjes. Als je niet beter weet lijken het kleine vlekjes viezigheid, maar het is oesterbroed. Onderzoeker Marco Dubbeldam van Stichting Zeeschelp legt uit: "Het oesterbroed hecht zich goed aan deze schelpen en kan daar lekker groter groeien. Als ze er eenmaal op vastzitten laten ze ook niet meer los. Zelfs als ze zo klein zijn kunnen ze al uitgezet worden op zee."

Oester met een eigen wil

Dat klinkt alsof het experiment simpel is, maar schijn bedriegt volgens Dubbeldam: "De platte oester heeft nogal een sterke eigen wil dus het is moeilijk te voorspellen hoe de kweek gaat en wat er gaat gebeuren. Daarnaast moet de oester twee jaar vrij zijn van de parasiet Bonamia voor hij uitgezet kan worden. En de hoeveelheden die je ervoor nodig hebt om dit tot een succes te maken zijn enorm. Dan heb je het over vele duizenden oesterbroedjes. Zover zijn we nog lang niet."