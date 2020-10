Universiteit wil weten of dit beestje bij jou thuis overwintert

Bruingemarmerde schildwants (foto: NatureToday.org)

De bruingemarmerde schildwants komt oorspronkelijk uit Azië en heeft zich, meeliftend met internationaal transport, de afgelopen decennia over grote delen van Noord-Amerika en Europa verspreid.

Herman Helsen van de Wageningen Universiteit benadrukt dat de bruingemarmerde schildwants, die twee jaar geleden voor het eerst in Nederland is gesignaleerd, nu nog niet voor problemen zorgt. Maar, dat zou in de toekomst wel kunnen gebeuren. "In Italië heeft het dier zich enorm verspreid en daar zien we dat de schade voor de fruitteelt enorm is: honderden miljoenen."

Wants is dol op fruit

De bruingemarmerde schildwants voedt zich met fruit. "Deze wants zuigt graag aan vruchten, zoals appels peren, kersen, maar ook bijvoorbeeld paprika's en kiwi's", vertelt Helsen. "Door dat zuigen beschadigt ie de vrucht, die vergroeit en is daarna onverkoopbaar en oneetbaar." Om die reden is het dier ook een bedreiging voor de Zeeuwse fruitsector.

Helsen weet niet of het dier de fruitsector in Nederland in problemen gaat brengen. De universiteit wil vooral in kaart brengen waar in Nederland de dieren nu zitten. Het is niet voor niets dat de universiteit juist nu de oproep doet. "In deze tijd van het jaar zoeken volwassen wantsen een winterschuilplaats. Heel vaak doen ze dat in gebouwen: in huizen of schuurtjes. Dit is het moment dat de gewone burger die wants het vaakst kan tegenkomen."

Foto sturen

Mensen die een bruingemarmerde schildwants tegenkomen wordt gevraagd een mail met foto en datum te sturen aan karin.winkler@wur.nl. Helsen roept wel op om te kijken of het insect er net zo uitziet als op de foto. "Er zijn een heleboel soorten wantsen. De meesten die je ziet, zijn geen bruingemarmerde schildwantsen."