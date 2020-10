Deelnemers Aqua Valley willen graag samen verder: 'Uiteindelijk profiteren we er allemaal van mee'

De Zeeuwse Silicon Valley werd het project Aqua Valley in het verleden ook wel genoemd. Visbedrijven zoals Seafarm en Kingfish overleggen iedere acht weken met andere organisaties zoals Wageningen University om van elkaar te leren.

Inmiddels zijn de deelnemers zodanig enthousiast dat ze er graag mee door willen, volgens Adri Bout van Seafarm: "Het werkt. Ik denk wel dat we hiermee doorgaan."

Experimenteren met groene lampen

Seafarm kweekt onder meer vis op land en heeft mede door de samenwerking binnen Aqua Valley veel geleerd: "We hebben hier vissen in grote bakken waar groene ledlampen boven hangen. Daar blijken die beestjes blij van te worden en dan groeien ze beter en wij sparen er energie mee uit. Dat is kicken als je zoiets bedenkt."

Concurrenten

De samenwerking binnen Aqua Valley was in het begin wel even wennen voor Bout: "Je denkt natuurlijk dat we allemaal concurrenten zijn, dat zijn we ook, maar kennis kan je ook vermenigvuldigen zeg ik altijd. In het begin is dat wel spannend maar uiteindelijk profiteren we er allemaal van mee."