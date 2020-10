'Met Brouwerseiland blijft het Grevelingenmeer in balans'

Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar (foto: Zeelenberg Architectuur)

Marijn Trouwborst van Brouwerseiland B.V. legde in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer uit dat de raadsleden niet een nieuw plan voorgeschoteld krijgen. "Het zijn nog evenveel huisjes als voorheen." Tegenstanders van het project menen dat het wel degelijk een nieuw plan is. Dat betekent in hun ogen dat het project moet voldoen aan de Kustvisie, die bebouwing langs de kust aan banden legt.

Plan hersteld

Maar dat is volgens Trouwborst niet waar, op een paar veranderingen na, is er niks anders. "De Raad van State heeft vorig jaar vijf bezwaren gegrond verklaard. We hebben die gebreken weggenomen en het plan hersteld." Brouwerseiland was volgens de woordvoerster vorig jaar al 'goed doordacht'. "Maar je weet het nooit helemaal zeker. De toegankelijkheid van de oevers was bijvoorbeeld niet goed genoeg opgeschreven. Door het aan te passen verwachten wij dat het wel voldoet."

Marijn Trouwborst van Brouwerseiland : het is niet een nieuw plan

Emissieloos

Een andere belangrijke wijziging is dat het park zo milieuvriendelijk moet worden als maar kan. Bij de aanleg en vanaf de opening moet de uitstoot gereduceerd worden tot nul. Trouwborst schetst: "Kopers van de woningen moeten er een elektrisch voertuig bij aanschaffen. De huurders krijgen een eigen elektrisch voertuig voor de deur waarmee ze naar Brouwerseiland rijden. En dagrecreanten kunnen vanaf een parkeerterrein in de nabijheid met een shuttledienst vervoerd worden."

Hoop en vertrouwen

Aan hoop en vertrouwen is, ondanks de flinke vertraging, geen gebrek. "Wij denken dat het haalbaar is, er staan grote bedrijven achter. Het is ook een kwestie van uitvoeren." Als Brouwerseiland definitief het groene licht krijgt, levert dit naar schatting werk op voor 80 regionale bedrijven. "Het is mooi om dat met de regio te doen. Het wordt een aanvulling op het bestaande aanbod."

Bezwaren?

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er door natuurorganisaties en burgers weer beroep wordt aangetekend tegen Brouwerseiland zei wethouder Jacqueline van Burg van Schouwen-Duiveland eerder. Bezwaarmakers zullen zich volgende maand waarschijnlijk dus weer melden.

Marijn Trouwborst van Brouwerseiland hierover: "Het zicht wijzigt niet, het is ons niet duidelijk waar dat idee vandaan komt. De weidsheid blijft. Er komen natuurlijke eilanden met op 1 hectare ongeveer 6 woningen. Het blijft in balans."

Lees ook: