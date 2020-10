Nieuwe coronabesmettingen: Zeeland vlakt nog niet af

(foto: Omroep Zeeland)

Van de 37 in totaal zijn er acht geregistreerd in Terneuzen, zes in Goes, vijf op Tholen en vier in Hulst en Vlissingen. Op Schouwen-Duiveland, in Kapelle en op Noord-Beveland ieder twee. In Borsele, Sluis, Veere en Middelburg elk één. In Reimerswaal, waar de cijfers vorige week erg hoog opliepen was er in het laatst gemeten etmaal geen besmetting.

Geen afvlakking

Er is nog geen afvlakking van de curve. Want Omroep Zeeland houdt ook bij hoe de 'voortschrijdende week' in Zeeland is, ook wel de 'rollende week' genoemd. Daartoe wordt iedere dag het totaal van de voorgaande zeven dagen berekend. Op die wijze voorkom je dat je naar incidentele fluctuaties kijkt. Maar dan blijkt dat er nog steeds sprake is van een licht stijgende lijn in onze provincie, met in de regio Zeeuws-Vlaanderen zelfs een scherpere stijging.