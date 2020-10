Onbekende dode man vanavond in Opsporing Verzocht

(foto: HV Zeeland)

De politie tast nog altijd in het duister wie deze man is die zaterdag door voorbijgangers onder een steiger is gevonden. Zondag werd bekend dat de politie ervan uitgaat dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Tijdens de uitzending komt de politie met meer details.

Met een oproep aan getuigen om zich te melden en aan mensen die de man wellicht kennen of iemand missen die voldoet aan het signalement, hoopt de politie verder te kunnen.

Dodelijk ongeluk

De onbekende dode man is niet de enige Zeeuwse zaak die vanavond in het programma wordt behandeld. Gisteren werd al bekend dat de politie beelden gaat vrijgeven van een tweede auto die betrokken is geweest bij een dodelijk ongeluk in Vlissingen. Vier maanden na het ongeluk, weet de politie nog steeds niet wie de bestuurder is.

Lees ook: