Naast boer en campinghouder is Adrienne nu ook brandwacht

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

De uit Kortgene afkomstige Adrienne zit nu veilig binnen in haar huis met muren van zo'n 60 centimeter dik, "Ik moet me pas zorgen gaan maken als het huis gaat piepen en kraken". Zover is het gelukkig nog niet. Maar toch kan ze niet rustig achterover leunen.

"Het spookt echt buiten. Best eng", vertelt ze in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Dit jaargetijde is berucht vanwege de droge onweersstormen", legt ze uit. "Dan slaat de bliksem in de grond en daar kan de volgende dag dan een brand door ontstaan."

Branden die Adrienne vorig jaar zag (foto: Adrienne Verburg)

Deze stormen veroorzaken dan ook vaak de bosbranden die hier regelmatig het nieuws halen. "Twee jaar geleden kwam er een wolkje overgedreven", vertelt Adrienne "en dat bleek dus onweer te zijn en die bliksem sloeg iets verderop in. We zijn toen twee weken bezig geweest om het vuur te blussen."

"De bliksem kan dus nu inslaan, in bijvoorbeeld een boom, dat gaat dan eerst smeulen en de volgende morgen zien we dan pas de eerste rookpluimpjes ontstaan."

Brandwacht

Voor de zekerheid hebben Adrienne en haar vriend een brandweerwagen gekocht, waar ze brandjes zelf mee kunnen blussen. Daarnaast staat ze ook paraat voor de bush-brandweer. In een uitgestrekt gebied als haar woonplaats, is er niet om de zoveel kilometer een brandweerpost. De grote branden worden door de meldkamer gezien op satellietbeelden, maar de kleine niet.

Vriend Ben met de nieuwe brandweerwagen (foto: Adrienne Verburg)

Als de meldkamer het vermoeden heeft dat er in de buurt van Adrienne een brandje is uitgebroken, wordt ze verzocht boven op een berg te gaan staan en met een verrekijker te zoeken naar mogelijke brandhaardjes. Waarop ze de positie doorgeeft aan de brandweer die dan kan voorkomen dat dit brandje uitgroeit tot een grote natuurbrand.

Adrienne vindt de storm best eng: "Het spookt buiten"