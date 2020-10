Tegenstanders Brouwerseiland herinneren raadsleden aan belofte

Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar (foto: Zeelenberg Architectuur)

De ondertekenaars - zeven natuurbeschermingsorganisaties, een actiegroep van surfers en zeil- en surfcentrum Brouwersdam - willen dat de gemeenteraad zich aan hun eigen belofte houdt. In mei 2019 sprak de gemeenteraad zich uit tegen de bouw van 300 luxe villa's in het Grevelingenmeer.

De brief wordt nu verstuurd, omdat de tegenstanders zien dat Brouwerseiland de laatste weken met een behoorlijke reclamecampagne is begonnen' om de gemeenteraad voor zich te winnen.

Nu wel in strijd met kustvisie

In tegenstelling tot vorig jaar, stellen de tegenstanders, zijn de bouwplannen nu wel in strijd met de in 2017 gesloten kustvisie. Die visie legt de bouw aan en langs de kust aan banden. Ten tijde van het opstellen van die visie werden bouwprojecten in voorbereiding nog uitgezonderd van die regel, waaronder Brouwerseiland.

Daar is nu geen sprake meer van, menen de briefschrijvers. Omdat de Raad van State in 2019 het bestemmingsplan van het project vernietigde, is er geen bestemmingsplan meer. En de kustvisie is daar volgens Gert de Groot van Natuurmonumenten duidelijk over: "Daarin staat dat als het bestemmingsplan wordt afgekeurd, het plan wordt afgeschoten."

De initiatiefnemers van Brouwerseiland betwisten die lezing, lieten ze eerder vandaag al weten. Want op een paar veranderingen na, is er niks anders aan de plannen. "De Raad van State heeft vorig jaar vijf bezwaren gegrond verklaard. We hebben die gebreken weggenomen en het plan hersteld", zei Marijn Trouwborst van Brouwerseiland B.V. hierover.

Brouwerseiland in dromenland

De tegenstanders van de plannen zetten ook hun vraagtekens bij de doelstelling van Brouwerseiland om volledig emissieloos te zijn. Dat komt erop neer dat er tijdens en na de bouw geen schadelijke stoffen worden uitgestoten. "De eerste emissieloze hopperzuigers voor het opspuiten van de eilandjes en de eerste asfalteringsmachines moeten nog gebouwd worden", zegt De Groot daarover.

Ook de bewering van Brouwerseiland dat het gezien moet worden als een natuurproject "waar woningen voor gebouwd moeten worden", krijgt de handen niet op elkaar bij de tegenstanders. "Er is maar een plek waar Brouwerseiland op deze manier gebouwd kan worden en dat is in dromenland", besluit De Groot.