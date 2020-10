Als er niet binnen gespeeld mag worden, dan maar vanuit de auto

Verschillende auto's druppelen binnen en rijden van spel naar spel over de parkeerplaats. Jesse en zijn zus Robyn vermaken zich uitstekend bij het eendjes vissen. Vanachter het stuur kijkt moeder ze lachend toe. "We komen uit Oud-Beijerland, maar hebben een chalet in Westkapelle. We komen vaker bij de indoor speeltuin. Via sociale media zagen we van deze actie en we vinden het een leuk initiatief. Het is fijn dat ze zo iets kunnen verdienen."

Jesse (3) en Robyn (5) vermaken zich uitstekend op de omgetoverde parkeerplaats. (foto: Omroep Zeeland)

Nadat bekend werd dat horeca dicht moest, bedacht eigenaresse Helen Bihi-Zenou direct de 'drive through' spelletjesroute. "In deze tijd moeten we creatief zijn. We zitten in de middle of nowhere. Eten afhalen mag wel, maar wie komt er nou naar Hof Poppendamme? Daarom bedachten we iets extra's. Mensen betalen geen entree, maar kunnen ons ondersteunen door eten en drinken af te nemen. In ruil hebben wij buiten dus leuke spelletjes voor de kinderen."

'Warm hart toedragen'

De creatieve ondernemer is erg blij met de enthousiaste reacties van bezoekers. "Het is ontzettend lief van mensen dat ze ons zo'n warm hart toedragen." Maar het liefst hoopt zij zo snel mogelijk haar deuren weer te kunnen openen. "Stilstaan is achteruitgang. Geen omzet is heel heftig en hakt er flink in." Dit concept is in ieder geval te bezoeken tot en met zondag, dan is de herfstvakantie afgelopen. "Wat we erna gaan doen weten we nog niet, dat wordt de volgende uitdaging."

Na het spelletjesparcours is het tijd voor taart (foto: Omroep Zeeland)

Bij aankomst heeft de familie meteen de bestelling doorgegeven. "Een doos vol taart voor twintig euro. En allemaal een drankje." Ze verheugen zich allemaal op de lekkere brownies, red velvet taart en cupcakes. Maar na het ballengooien en eendjes vissen, moet er eerst nog door gaten in een muur van grote legoblokken gevoeld worden wat er verstopt ligt.

Spelletjesparcours bij Hof Poppendamme