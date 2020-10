Siereveld debuteert voor NAC in betaald voetbal met nederlaag tegen Cambuur

Gylermo Siereveld (tweede van links) in actie voor NAC tegen Cambuur (foto: Orange Pictures)

In eerste instantie zou Siereveld beginnen als centrale verdediger, wat ook van nature zijn positie is, maar omdat een teamgenoot in de warming-up met een blessure afhaakte, begon hij als linksback. Siereveld zag dat Cambuur na 38 minuten spelen op voorsprong kwam door een goal van Giovanni Korte. Twintig minuten later verdubbelde Mitchel Paulissen de score. Een kwartier voor het einde maakt Korte ook nog zijn tweede treffer. Jamie Jacobs bepaalde de eindstand in de blessuretijd op 0-4.

In de wedstrijd tussen NAC en Cambuur stond nog een Zeeuw in het veld. Yassine Azzagari uit Goes begon net als Siereveld in het basiselftal, hij mocht 68 minuten meespelen. Ook hij kon een nederlaag niet voorkomen. Het verlies is de eerste nederlaag voor NAC van het seizoen.

Uitgesteld door corona

De wedstrijd tussen NAC en Cambuur was eerder al uitgesteld vanwege meerdere coronabesmettingen in de selectie van de ploeg uit Breda. Ook vandaag misten er nog een aantal spelers de wedstrijd door het coronavirus. Mede daardoor koos trainer Maurice Steijn, die ook afwezig was omdat hij Covid-19 onder de leden heeft, voor Siereveld.

Eind 2019 tekende Siereveld zijn eerste profcontract bij de club uit Breda. De zomer daarvoor maakte hij de overstap vanuit de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ).