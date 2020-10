Goedemorgen! Code geel, laatste vakantie en dode man

Allereerst. Voor je naar buiten gaat, is het wel handig om te weten dat het KNMI code geel heeft afgegeven voor Zeeland. Vanmiddag verwacht het weerinstituut windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. De waarschuwing geldt voor de hele Nederlandse kust en Flevoland. In de loop van de avond neemt de wind in kracht af.

(foto: Ria Brasser)

Het tv programma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan twee Zeeuwse zaken. De politie vroeg om tips rondom de onbekende dode man die zaterdag is gevonden bij de Oesterdam en wilde meer te weten komen over de tweede auto die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Vlissingen, waar een vrouw in rolstoel om het leven kwam.

Voor die laatste zaak gaf de politie beelden vrij van die bewuste tweede auto. Agenten zouden graag willen weten wie de bestuurder was van die auto. Vier maanden na het ongeval is zijn identiteit nog steeds niet bekend. Vlak voor het ongeval reed de bestuurder rond de 150 kilometer per uur.

In de zaak over de dode man die zaterdag werd gevonden, maakte de politie bekend dat het om een 50-jarige man uit Venezuela gaat. Hij is hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De politie vermoedt verder dat de man op een andere plaats om het leven is gebracht en vervolgens is neergelegd bij de vindplaats, de Bergse Diepsluis.

En het moest een van de laatste rustige vakanties worden op Roompot Beach Resort in Nieuwvliet Bad, maar daar komt weinig van terecht voor een aantal vaste gasten. Voor het einde van het jaar moeten de zeventig stacaravans op campinggedeelte de Wandelaar weg zijn. En waar sommigen nog even willen genieten van hun staanplaats, zijn anderen al begonnen met afbreken.

Op veel plekken is de camping een grote puinhoop (foto: Omroep Zeeland)

