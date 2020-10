Voor ijsjes, tweedehands kleding en hoeden moet je in Zeeland zijn

Voor een ijsje moet je in Zeeland zijn (foto: Ria Brasser)

Volgens de Kamer van Koophandel kopen en verkopen we steeds vaker gebruikte of tweedehands kleiding. Toch is niet in iedere provincie hetzelfde beeld te zien: in Drenthe bijvoorbeeld daalde het aantal winkels in tweedehandskleding de afgelopen vijf jaar met 21 procent. In Flevoland zijn slechts vier tweedehandswinkels per 100.000 inwoners.

Meeste ijssalons

Naar verhouding zijn in Zeeland ook de meeste ijssalons te vinden. Per 100.000 inwoners zijn er negen ijssalons. De afgelopen vijf jaar is het aantal ijssalons met zeventig procent toegenomen. In Flevoland zul je minder snel een ijssalon tegenkomen, daar zijn er nog geen vijf per 100.000 inwoners. De Kamer van Koophandel denkt dat het toerisme sterke invloed heeft op het aantal ijssalons in de provincie.

Zeeland telt in totaal zes hoedenwinkels, ook dat is genoeg voor het hoogste aantal per 100.000 inwoners, blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel.