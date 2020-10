Geef ons heden onze dagelijkse bonen en dat kan best in ons brood

Het duo van ontwerpbureau Foodcurators is een van de vijf koppels van ontwerpers én verwerkers, die een jaar geleden van de vereniging voor Zeeuwse boeren en tuinders (ZLTO) de opdracht kreeg om samen tot nieuwe, smakelijke concepten te komen voor het project Foodlab Pulses.

Maar het ontwerpbureau heeft nog een project lopen: Bonen van Zeeuwse bodem. Dat is een opdracht van de provincie om de Zeeuwse bonenteelt te promoten.

Zeeuwse traditie

Zeeland is van oudsher een echte bonenprovincie en kent een traditie van teelt in peulvruchten. Van het totaal areaal bonen in Nederland, kwam dit seizoen negentig procent uit Zeeland. De vraag naar producten met plantaardige proteïne stijgt. Om aan die behoefte te voldoen moet de hele keten, van producent tot consument, betrokken worden.

Maar ondanks die traditie hebben peulvruchten, vooral de kapucijner en de bruine boon, een wat stoffig imago en kunnen dus wel een boost gebruiken. De ontwerpers van Foodcurators zochten Zeeuwse bonentelers én restaurants die zin hadden om iets lekkers te maken van die bonen. Ze ontworpen een speciaal bonenservies met een bijpassende menukaart.

In het project Bonen van Zeeuwse Bodem zijn vier bonentelers gekoppeld aan drie restaurants in Zierikzee, Groede en Middelburg. Een van de deelnemende bonentelers is Gilles Klompe uit Dreischor.

Hij ziet wel toekomst in de teelt van peulvruchten en had dit jaar een goede oogst kapucijners. Die doen het volgens Klompe van oudsher goed in de Zeeuwse klei en het gewas is met weinig problemen te verbouwen.

Een van de deelnemende restaurants aan het bonenproject is De Vriendschap in Middelburg. Kok Tobias Turlette tovert een bonenspread met papadums, een pittig bonensoepje en een bonenburger op tafel voor zijn gasten.

De deelnemende restaurants zouden voor het project Bonen van Zeeuwse bodem tot half november hun bonengerechten op de kaart zetten. Omdat ze weer moesten sluiten vanwege corona is die periode verlengd en pikken ze de draad op zodra ze weer open mogen.