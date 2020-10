Brandstichting, diefstal en illegaal wapenbezit: politie moet ingrijpen bij ruziënde motorclub

Bij het onderzoek werden meerdere wapens in beslag genomen (foto: Politie Zeeland)

Het onderzoek kwam op gang na twee explosies in een woning aan de Moggestraat op 16 en 21 september. Uit het verhoor bleek dat de oorzaak vermoedelijk een conflict was tussen een aantal mensen, die afgelopen zomer betrokken waren bij de oprichting van een motorclub. Na de explosie werd de bewoner bedreigd met een mes en werd bij een van de betrokkene de remleidingen van de auto doorgesneden.

Al snel kwam aan het licht dat er meerdere incidenten aan de groep mannen te koppelen zijn: diefstal van gereedschappen uit een schuur, een motor die in brand is gestoken, een uit de hand gelopen ruzie en de arrestatie van een man in Vlissingen die een vuurwapen -wat later een imitatiewapen bleek te zijn- bij zich droeg. Dit gebeurde in de maanden juli, augustus en september.

Man bekent brandstichting

Uiteindelijk meldde een van de mannen zich begin oktober op het politiebureau. Hij voelde zich ernstig bedreigd en had een groot mes bij zich om zichzelf te beschermen. Ook vertelde hij dat hij ondertussen een jachtgeweer had aangeschaft. Die werd in beslag genomen, samen met 720 XTC-pillen. De man bekende betrokken te zijn geweest bij de explosie in de woning aan de Moggestraat.

Naar aanleiding van het in beslag nemen van het jachtgeweer, viel de politie in de vroege ochtend van 14 oktober vier loodsen en een woning binnen. Daarbij werden meerdere vuurwapens in beslag genomen en onderdelen van politie- en Marechaussee-uniformen. Daarna is nog een inwoner uit Brabant aangehouden en werd op 15 oktober in de wijk De Veste opnieuw een woning doorzocht. Ook hier werden jachtgeweren, handvuurwapens, patronen en drugs aangetroffen.

Groot onderzoek

Drie mannen zijn door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Het drietal kreeg zogenaamde beperkingen opgelegd. Ze mochten alleen contact hebben met hun advocaat. De beperkingen zijn opgeheven, de mannen zitten nog wel vast.

Bij het onderzoek werden verschillende rechercheonderdelen, wijkagenten, agenten van het basisteam Oosterscheldebekken en het flexteam onder leiding van een officier van justitie betrokken.

