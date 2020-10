Shows van Danny Vera in Ziggo Dome gaan niet door

Vera's Home Recordings (foto: Danny Vera)

De showreeks Vera's Nightclub Live In the Round werd bedacht nadat zijn concert in Afas Live in Amsterdam niet door kon gaan. Daarom werd uitgeweken naar het grotere Ziggo Dome, iets verderop. Dat werd ook nog eens verdeeld over een aantal dagen, zodat er "geheel coronaproof" een concert kon worden gegeven.

Na de strengere overheidsmaatregelen en de aanhoudende hoge besmettingsaantallen is de zanger uit Middelburg tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is een reeks concerten te organiseren in november.

Danny Vera zegt op Facebook dat het lastig is te bepalen wanneer de shows wel weer door kunnen gaan, daarom is besloten de optredens niet te verplaatsen, maar te annuleren. Fans die een kaartje hebben gekocht, kunnen het geld terugvragen. Daarover krijgen zij een e-mail met instructies.