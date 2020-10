Aantal uitgaven kerkbrochure overtreft verwachting dominee

'Als de Heere roept - luisteren naar Gods stem in de coronacrisis' (foto: ds. J.M.D. de Heer)

Dat er zoveel brochures gedrukt zouden worden, had de dominee nooit verwacht. "Het heeft ons verrast. We hadden wel gedacht dat er belangstelling zou zijn, omdat de brochure door zes kerken is samengesteld. De eerste druk bestond uit 20.000 exemplaren, dat was al een hoog ideaal. Overweldigend dat de brochure zo breed verspreid is."

Contact met andere dominee

Het idee voor de brochure ontstond half april. Dominee De Heer nam contact op met dominee Van Reenen, predikant in de hervormde kerk. De twee dominees hebben vaker contact en waren het er over eens dat het goed was om erover te schrijven, om deze tijd te duiden. "Zo is het balletje gaan rollen."

De Heer zegt dat hij in deze tijd nog blijer is te mogen preken vanuit de bijbel. "Als je teksten aandachtig leest, zie je paralellen tussen de situatie toen en nu. Het valt me iedere keer weer op hoe rijk de bijbel is." In de brochure staat het woord roept schuingedrukt. "Wij zien als predikanten dat corona een bijzondere gebeurtenis is, waarbij God roept", zegt De Heer. "Nu blijkt dat door iets kleins en nietigs een hele wereld in rep en roer is."

Hartverwarmende reacties

De dominee zegt hartverwarmende reacties te hebben gekregen op de brochures. Dat er zoveel exemplaren verspreid zijn, is vooral te danken aan kerkenraden, die er soms 1.500 tegelijk bestelden. Verschillende kerkenraden hebben de brochure huis-aan-huis verspreid onder de leken van de kerkelijke gemeente.

Ook in de gemeente waar De Heer spreekt was het een bijzondere tijd. "We moesten in het voorjaar al vrij snel afschalen. Er is een tijd geweest dat we met acht mensen waren, terwijl er 1.250 in de kerk kunnen zitten." En ook nu zit de kerk in de situatie dat er weer afgeschaald moet worden. Al kunnen mensen thuis de dienst volgen, toch is het een moeilijke tijd. "Je weet dat mensen graag gaan, samenzijn is belangrijk."

Zeeuwse Kamer: kerk en corona