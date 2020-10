Eén besmetting bij Gors, woonlocatie afgesloten voor bezoek

Woonlocatie Valckeslotlaan is tijdelijk gesloten voor bezoek (foto: Gors)

De besmette cliënt is al sinds vrijdag in quarantaine in haar eigen appartement, toen verkoudheidsklachten begonnen. Dinsdag werd bekend dat het om een coronabesmetting gaat. Twee andere cliënten worden momenteel getest en blijven uit voorzorg op het eigen appartement en worden getest. Alle drie hebben met elkaar contact gehad. Ook twee andere cliënten zijn uit voorzorg in quarantaine. Zij hebben ook verkoudheidsklachten en zullen worden getest.

Fase rood

Niet alle cliënten krijgen een coronatest. De locatie Valckeslotlaan is een woonlocatie waar 44 cliënten zelfstandig wonen in eigen appartementen. Zij delen enkel gezamenlijke gangen en een gemeenschapsruimte. Uit voorzorg heeft Gors de hele woonlocatie 'fase rood' gegeven. Dat betekent dat bezoek niet welkom is, in ieder geval tot 24 oktober. Cliënten gaan niet naar hun dagbesteding, er is gezorgd voor dagbesteding op de locatie zelf. Boodschappen worden gebracht.

Zorgmanager Maartje van der Plas zegt dat de maatregelen best ingrijpend zijn voor onze cliënten en hun ouders. Gors heeft daarom een uitzondering gemaakt: "Als familie het plezierig vindt, kunnen zij cliënten mee naar huis nemen. Omdat dit voor cliënten best ingrijpend is."

Met de besmette cliënt gaat het goed, aldus Van der Plas. "Er zijn alleen lichte klachten." Als de cliënt enkele dagen klachtenvrij is, kan zij in de rest van de woonlocatie uit quarantaine. Misschien al aanstaande zaterdag.