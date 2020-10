Levert een 'luxe verhuislift' dit bedrijf uit Schoondijke een Emergo op?

"Door leuke dingen te bedenken kan het personeel ook beter zijn ei kwijt en het biedt uitdagingen", zegt directeur Brenno de Zwart. "Je verwacht een bedrijf als het onze misschien niet in Schoondijke, maar dat is het mooie van Zeeland. Er zitten veel meer van dit soort bedrijven dan je zou denken en daar ben ik trots op. Ons bedrijf is 47 jaar geleden opgericht en we zijn gegroeid tot wat het nu is."

Luxe verhuislift

Hydrauvision is dit jaar een van de vijf genomineerde bedrijven voor de Emergo, de Zeeuwse innovatieprijs. Het bedrijf kreeg de nominatie vanwege de ontwikkeling van de 'Bring 2 Work'. Het helpt mensen van een schip overstappen op een constructie op het water, zoals bijvoorbeeld windmolens op zee.

De Zwart: "Flauw gezegd is het een hele luxe verhuislift. Op deze manier kunnen we mensen veilig van het schip naar offshore brengen. En de lift kan ook hijsen, wat niet veel van dit soort apparaten kunnen. Daarnaast weegt het apparaat de helft minder als andere vergelijkbare apparaten dus je kan een kleinere boot gebruiken."

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt dit jaar op 26 november voor de zeventiende keer uitgereikt, De stemperiode voor de publieksprijs loopt van 11 tot en met 26 november. De prijs gaat naar een Zeeuwse ondernemer die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. Naast Hydrauvision zijn er nog vier genomineerden: - SWYCS uit Middelburg

- Traas Ongediertebestrijding uit 's Gravenpolder

- HelloContainer uit Goes

- Kobobss uit Yerseke

Of de 'Bring 2 Work' ook commercieel succes wordt, is nog afwachten. Maar De Zwart is nu al blij met het project. "Van de tien goede ideeën wordt er misschien één een succes. Dat weet je niet, maar we blijven investeren in dit soort plannen. Het heeft namelijk aantrekkingskracht. Het is leuk om aan te werken en het is een uitdaging om een nieuwe machine te bouwen. Dat trekt ook weer mensen aan om hier te komen werken en bijvoorbeeld in de regio te blijven."

Emergo winnaar 2019 (foto: Omroep Zeeland)

