Goedkope Goese huizen gaan hard

Vrijstaande woningen gaan hard (foto: Omroep Zeeland)

In nog geen drie maanden is de gewone 'voorraad' op Funda te koop staande woningen in de kern Goes gezakt van 107 naar 51. Terwijl anderzijds het aanbod van te verkopen woningen in die periode niet zichtbaar is afgenomen.

In Middelburg en in Vlissingen is de ontwikkeling omlaag, dus een grotere vraag dan aanbod van woningen, al vanaf de eerste coronagolf zichtbaar, maar dan langzamer.

Grafiek

Dat lijkt niet het geval in Terneuzen en Zierikzee. Bekijk de tekoop-voorraad voor de goedkopere huizen op onderstaande grafiek. Ga met de muis over de lijnen voor de cijfers per week.

De markt voor duurdere huizen, vanaf 250.000 ontwikkelt zich in Zeeland de laatste maanden op een andere, meer grillige manier, blijkt uit onderstaande grafiek.