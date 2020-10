Acht tips voor coronaproof activiteiten in de herfstvakantie

Acht tips voor een coronaproof herfstvakantie (foto: Adrie Gideonse/Omroep Zeeland)

We hebben de leukste tips voor de herfstvakantie op een rijtje gezet. Houd in je achterhoofd: vermijd drukke plekken en houd je aan de maatregelen.

1. Maak een wandeling met alpaca's

Lekker de natuur in met een alpaca aan de hand. Het kan op verschillende plekken in Zeeland. Ook met herfstig weer kunnen de wandelingen doorgaan. Hun warme vacht beschermt namelijk goed tegen de wind!

2. Spot de flamingo's in het Grevelingenmeer

Ze zijn er weer! Ieder jaar overwintert een groep wilde flamingo's in het Grevelingenmeer. Ze zijn het beste te spotten vanaf Battenoord op Goeree-Overflakkee, maar wellicht dat ze met een verrekijker zelfs vanaf de Zeeuwse overkant te zien zijn. Mooie foto's gemaakt? Tag ons!

Flamingo's in het Grevelingenmeer (foto: Marijn Lankhaar uit Zoutelande)

3. Ga op zoek naar de Pagadders in Hulst

Woon je in de buurt van Hulst? Ga dan op zoek naar de Spaanse soldaatjes die verspreid door de stad staan. De zoektocht naar de zogenaamde Pagadders neemt je mee in de geschiedenis van Hulst en brengt je op de mooiste plekjes van de stad. Bekijk hier de route.

4. Geocaching in de omgeving

Geef een leuke twist aan je dagelijkse wandeling door op zoek te gaan naar een Geocache. Met Geocaching ga je aan de hand van coördinaten en puzzels op zoek naar schatten die andere spelers hebben verstopt. In Zeeland zijn al een hoop 'caches' te vinden. Ze worden vaak verstopt op mooie, bijzondere plekken. Zo ontdek je vast nieuwe plekjes in je eigen omgeving!

5. Pompoenen halen bij de boer

Veel boerderijen in de Zeeuwse dorpen verkopen pompoenen langs de weg. Vergeet niet om kleingeld mee te nemen om achter te laten in het geldbakje als je er eentje hebt uitgezocht. Thuis kan je ze uithollen en versieren, of lekkere pompoensoep van maken.

6. Vogelvoerslingers maken

Hoe kouder het wordt, hoe moeilijker het voor de vogels is om eten te vinden. Help ze een handje door slingers en bollen met vogelvoer op te hangen in je tuin. Kijk op internet voor receptjes en voorbeelden.

7. Houd een sjoelcompetitie

Liever binnen blijven? Houd een sjoelcompetitie! Doe dit met je eigen huishouden of nodig je vrienden uit om vanuit huis deel te nemen via een videobelverbinding. Richt de camera goed op de sjoelbak voor de VAR! Tip: heb je geen sjoelbak in huis? Op internet zijn bouwtekeningen te vinden om je eigen sjoelbak te maken.

8. Haal de bordspelletjes tevoorschijn

Heerlijk voor regenachtige herfstdagen: bordspelletjes! Ook de legpuzzels en kaartspelletjes doen het goed deze vakantie. Wil je ook aan de knutsel? Probeer dan eens je eigen kwartetspel te maken met gekke foto's.