Tien tips over dode bij Oesterdam na uitzending Opsporing Verzocht

Na de uitzending van Opsporing Verzocht kwamen tien tips binnen bij de politie (foto: HV Zeeland)

De politie vroeg in de uitzending aan getuigen om zich te melden als ze iets verdacht hebben gezien rondom de locatie waar het lichaam is gevonden. Bekend is wie de man is, een 50-jarige Venezolaan, maar de politie kan niet meer informatie naar buiten brengen in verband met het nog lopende onderzoek. De identiteit van de man werd in het televisieprogramma naar buiten gebracht.

Mishandeld

Ook werd bekendgemaakt dat de man flink is mishandeld. De politie houdt er rekening mee dat de man op een andere plek om het leven is gebracht en vervolgens is neergelegd bij de Bergsediepsluis.

Het lichaam van de man werd zaterdagochtend gevonden door vissers die wilden vertrekken. Hun schip lag aan de steiger waaronder de man is gevonden.

Lees ook: