Corona neemt in Zeeuws-Vlaanderen sterk toe (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal besmettingen in Terneuzen is voor het eerst boven de twintig uitgekomen (21). Gisteren waren dat er nog acht. In Sluis, doorgaans weinig getroffen door corona, zijn nu zeven nieuwe gevallen geteld. Deze laatste meting beslaat de periode van gisteren 10.00 uur tot vandaag 10.00 uur.

Hulst komt met elf nieuwe besmettingen op de tweede plaats in Zeeland. Schouwen-Duiveland volgt met acht besmettingen.

Lager

In de rest van Zeeland zijn de cijfers wat lager. In Vlissingen zijn er zes nieuwe besmettingen en in Goes, Borsele en Middelburg vijf. In Reimerswaal vier, in Veere en Tholen twee en in Noord-Beveland en Kapelle elk één.

Grafiek

Onderstaande grafiek laat de voortschrijdende week (ook 'rollende week' genoemd) in de diverse Zeeuwse regio's zien. Iedere dag is de totaalsom gemaakt van de afgelopen zeven dagen. Daarmee voorkom je dat je naar incidentele fluctuaties kijkt.

Terwijl de lijn in Zeeuws-Vlaanderen stijgt, is er boven de Westerschelde een afvlakking waar te nemen. Carolien Koop van de GGD Zeeland vertelt dat het altijd moeilijk is om te ontdekken waar mensen een besmetting hebben opgelopen. "Wij kijken naar het Zeeuwse niveau. We doen bron- en contactonderzoek in specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij mensen met een hoog risico."

Is te zeggen op welke specifieke plekken het eigenlijk misgaat? "We zagen het virus bij studenten, maar de afgelopen week is dat verschoven naar de middelbare leeftijden. Logisch, want studenten komen in contact met hun ouders. Inmiddels is het meer verdeeld over de leeftijden en daardoor wordt het in zekere zin onoverzichtelijker."

Koop zegt dat de eerste effecten van de maatregelen voorzichtig zichtbaar worden. "We zien tekenen van stabilisatie en hopen dan op een krimp van het aantal gevallen."

Carolien Koop van de GGD Zeeland ziet stabilisatie